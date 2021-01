Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall mit Fahrrad

53902 Bad Münstereifel53902 Bad Münstereifel (ots)

Dienstagmittag (12.45 Uhr) befuhr ein 74-Jähriger aus Mechernich mit seinem Fahrrad die Kölner Straße stadtauswärts. Nach eigenen Angaben wollte er nach links über die Straße Otterbach in Richtung Iversheim weiterfahren. Am Bahnübergang blieb er mit seinem Vorderreifen zwischen Gleiskörper und gummierten Bahnübergang stecken. Daraufhin stürzte er auf die Fahrbahn. Er wurde in einem Rettungswagen behandelt.

