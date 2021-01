Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Autofahrer mit knapp 300 Gramm Marihuana unterwegs

53909 Zülpich53909 Zülpich (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises auf den Besitz von Betäubungsmitteln suchte eine Polizeistreife Dienstagabend (20.50 Uhr) ein Haus an der Krefelder Straße auf. Der Zeuge hatte erkannt, dass ein Autofahrer mit einer großen Tüte Marihuana in Richtung Krefelder Straße davon fuhr. Nach Rücksprache mit dem Hauseigentümer wurde der Sohn als Fahrer des Pkw festgestellt. Nachdem der Sohn Einlass in sein Zimmer gewährte, fand die Polizeistreife einen Beutel mit Marihuana im Außenbereich seines Zimmerfensters. Es handelte sich dabei um eine Menge von 296 Gramm. Er selbst gab an, im Vorfeld mit dem Pkw unterwegs gewesen zu sein. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der aufgefundenen Rauschgiftmenge wurde der 22-Jährige festgenommen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

