Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Opferstock stand in Flammen

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Dienstagnachmittag (15.05 Uhr) rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Kapelle an der Gottfried-Disse-Straße aus. Es stellte sich heraus, dass ein Opferstock für Kerzen in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell