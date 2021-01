Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Randalierer kam ins Krankenhaus

53894 Mechernich53894 Mechernich (ots)

Nach einer verbalen Auseinandersetzung in einer Wohnung eines 49-Jährigen in der Rathergasse, schlug ein 39-jähriger Gast aus Mechernich auf seinen Gastgeber ein. In der Wohnung randalierte er und warf unter anderen den Fernseher um. Danach verließ er die Wohnung und grölte in der Rahtergasse. Die hinzu gerufene Polizeistreife erkannte eine blutende Handverletzung beim 39-Jährigen. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes konnte er keine Angaben zur Herkunft seiner Verletzung machen. Ein Rettungswagen brachte den Mechernicher in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell