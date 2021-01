Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Microsoft-Mitarbeiter am Telefon

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Insgesamt zweimal rief ein Unbekannter am Donnerstag (07.01.2021) bei einer 69- und einer 67-Jährigen aus Ludwigshafen an und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Der Unbekannte sprach lediglich nur Englisch. Eine Kommunikation war aufgrund der Sprachbarrieren nicht möglich, sodass beide Frauen das Gespräch sofort beendeten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell