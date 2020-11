Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub am 15.07.2020 in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Mayen

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am 15.07.2020 betraten gegen 01:50 Uhr zwei bislang unbekannte männliche Täter das Spiel- und Freizeitcenter in der Jesuitenstraße 12 in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Einer der Täter forderte unter Vorhalt einer Pistole die Öffnung der Kasse. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung.

Auf die bereits am 15.07.2020, 08:52 Uhr, gesteuerte Pressemitteilung, aus der sich unter anderem die Täterbeschreibungen ergeben, wird verwiesen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Bilder der Videoüberwachungsanlage gesichert werden. Beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Koblenz wurde ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt.

Anbei der Link zur Öffentlichkeitsfahndung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/raubueberfall-in-bad-neuenahr/

Nach bislang ungesicherten Erkenntnissen könnten die beiden Täter aus dem Raum Bonn stammen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen entgegen. kimayen@polizei.rlp.de od. 02651 / 801-0

