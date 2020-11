Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss 21.11.2020, 22:30 Uhr

DudenhofenDudenhofen (ots)

Am Samstagabend ereignete sich in der Landauer Straße in Dudenhofen ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann aus Baden-Württemberg fuhr mit seinem PKW, einem BMW, laut Zeugen im Bereich der Speyerbach-Brücke zuerst gegen den Bordstein, dann gegen das Brückengeländer. Der PKW war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, das Geländer wurde leicht beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf rund 10 000EUR belaufen. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell