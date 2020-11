Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Anrufe mit betrügerischer Absicht

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/AltripSchifferstadt/Böhl-Iggelheim/Altrip (ots)

Am Freitag, 20.11.2020, kam es in Schifferstadt, Böhl-Iggelheim und Altrip zu fünf versuchten Betrugsdelikten, darunter die Betrugsmasche "Falscher Enkel" und "Falscher Polizeibeamter". Alle Angerufenen reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei in Schifferstadt. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem finanziellen Schaden.

