Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

BeindersheimBeindersheim (ots)

Die 53-Fahrerin eines grauen VW Tiguan parkt ihr Fahrzeug am 16.11.2020 gegen 10:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Kopernikusstraße in Beindersheim. Gegen 14:00 Uhr stellt sie einen frischen Unfallschaden am hinteren Kotflügel fest. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 4000 Euro belaufen und könnte von Transporter verursacht worden sein. Die Polizei Frankenthal sucht daher dringend Zeugen der Verkehrsunfallflucht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Daniel Soehnlen

Telefon 06233 313-0

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell