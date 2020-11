Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auto aufgebrochen

FrankenthalFrankenthal (ots)

Ein 40-Jähriger parkt sein Auto, Mercedes / A 170 / Grau, ordnungsgemäß verschlossen und unbeschädigt in der Eisenbahnstraße in Frankenthal in Höhe des Hauptbahnhofs. In der Zeit von Freitag, 20.11.2020, ca. 20.00 Uhr, bis Samstag, 21.11.2020, ca. 13.00 Uhr, wird die Heckscheibe des Autos von einem bislang unbekannten Täter mit einem Stein eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginnenraum werden mehrere Gegenstände entwendet. Es entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 600 EUR.

Wenn sie Zeuge des Vorfalls geworden sind, melden sie sich bitte umgehend bei der Polizei!

