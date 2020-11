Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Transporter aufgebrochen

NeuhofenNeuhofen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.11.-20.11.20) wurde auf dem Parkplatz des Reitvereins Neuhofen die Scheibe der Fahrerseite eines Baustellenfahrzeugs eingeschlagen. Anschließend wurde eine Videokamera (Dashcam) und zwei an der Fahrzeugfront angebrachte Tagfahrlichter entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

