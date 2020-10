Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Container brennen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Müllcontainerbrandes von Donnerstag (8. Oktober). Gegen 18 Uhr standen auf einem Schulgelände an der Landgerichtsstraße zwei Papiercontainer in Flammen. Durch die Hitze zersprang auch eine Fensterscheibe am Schulgebäude. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei zu melden.

