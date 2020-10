Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: E-Roller-Fahrerin bei Unfall eingeklemmt

Duisburg (ots)

Bei einem Abbiegeunfall am Donnerstagabend (8. Oktober, gegen 19:45 Uhr) wurde eine E-Roller-Fahrerin unter einem Auto eingeklemmt. Eine 62-Jährige in einem Mazda übersah den von rechts kommende Frau beim Abbiegen von der Falk- nach rechts in die Saarstraße. Die 22-Jährige auf dem E-Roller konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr gegen das Auto und wurde eingeklemmt. Kräfte der Feuerwehr befreiten die junge Frau. Sie kam zur stationären Behandlung mit Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus. Der Bereich Saar-, Falk- und Oranienstraße war wegen des Unfalls kurzzeitig gesperrt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell