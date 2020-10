Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Vierjähriger von Auto angefahren

Duisburg (ots)

Ein Vierjähriger ist am Mittwoch (7. Oktober, 18:50 Uhr) zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn der Neanderstraße gelaufen. Der 32 Jahre alte Fahrer eines Smart konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an. Mit einem Rettungswagen ging es für das Kind zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

