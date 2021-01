Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebe stehlen Pedelec

StadtlohnStadtlohn (ots)

Aus einer Garage haben Unbekannte am Samstag in Stadtlohn ein Pedelec entwendet. Zu der Tat kam es zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Grundstück an der Töpferstraße. Die Täter erbeuteten ein schwarz lackiertes Elektrofahrrad vom Typ Gazelle. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

