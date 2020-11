Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Öhringen: Unfall auf der Autobahn - Keine Verletzten

Ein Kleinlastwagen verunglückte am Montag gegen 22 Uhr auf der Autobahn 6 bei Öhringen, als er von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen fuhr. Der 42-jährige Fahrer des Iveco fuhr auf der Autobahn in Richtung Mannheim und kam zwischen Neuenstein und Öhringen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Iveco kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch Sachschaden von 10.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizei Weinsberg übernommen.

Öhringen: Einbruch in Baustofflager

Ein Unbekannter brach zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, in einen Lagerraum in den Kesseläckern in Öhringen ein und entwendete dort verschiedene Baustoffe. Der unbekannte Täter verschaffte sich über einen Lichtschacht Zugang zu dem Lagerraum, der sich in der Tiefgarage befand, und entwendete dort Elektronikbauteile im Wert von circa 7.500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell