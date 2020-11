POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis und dem Landkreis Heilbronn - WARNHINWEIS

Polizeipräsidium Heilbronn

Warnhinweis - Garagen verschlossen halten

In den Bereichen Künzelsau, Forchtenberg, Bretzfeld und Jagsthausen kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Einbrüchen in Garagen. Meist gelangten die Täter über den unverschlossenen Zugang, beispielsweise über das Haupttor, ein Fenster oder den Hinter- oder Seiteneingang ins Innere. Hierbei erbeuteten die Unbekannten diverse Gegenstände, unter anderem hochwertige Werkzeuge oder Fahrräder, im fünfstelligen Eurobereich.

Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn folgende Sicherheitshinweise:

- Verschließen Sie ihre Garagen, auch die hinteren oder seitlichen Zugangstüren, sowie Fenster - Wenn Sie eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, dann teilen Sie diese mit der Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar.

