POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.11.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach-Diedesheim: 17-Jähriger stürzt mit Motorrad und verletzt sich leicht

Einen Verkehrsunfall verursachte ein 17-Jähriger Motorradfahrer am Samstag gegen 13 Uhr, als er im Bereich der Steige in Mosbach-Diedesheim von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann war auf der Steige in Richtung Mosbach-Reichenbuch unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in das Schotterbankett fuhr und sich anschließend mehrfach überschlug. Der Fahrer kam anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, an seiner Honda entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Hardheim: Erneut Radmuttern gelöst

Ein weiterer Fall von gelösten Radmuttern wurde der Polizei Buchen am Freitag gemeldet. Eine 25-jährige Besitzerin eines Mitsubishi stellte bereits am 1. November fest, dass am hinteren linken Rad mehrere Radmuttern gelöst waren. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Burgstraße in Hardheim. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden. Aufgrund der Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle rät die Polizei weiterhin, vor Fahrtantritt die Radmuttern zu überprüfen.

Buchen-Hollerbach: Sachbeschädigung durch Lagerfeuer - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Samstag gegen 23 Uhr mehrere Sitzbänke und Tische aus Holz verbrannt und so an dem Grillplatz Hollerbach einen Sachschaden verursacht. Der oder die Täter nahmen dortige Sitzgelegenheiten und stellten sie auf ein Lagerfeuer an der Grillstelle. Die Tische und Bänke verbrannten daraufhin, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

