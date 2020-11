POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Weinsberg: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Eine 51-Jährige geriet am Montagabend mit ihrem Pkw von der Landstraße 1036 zwischen Weinsberg und Eberstadt ab und fuhr über einen Acker. Gegen 19 Uhr war die Frau mit ihrem Auto in Richtung Eberstadt unterwegs und verlor vermutlich aufgrund vonAlkoholisierung die Kontrolle über ihren Wagen. Hierbei kam sie nach links ab und fuhr über den dortigen Acker. Nach circa 75 Metern hatte die Irrfahrt ein Ende und das Auto kam zum Stehen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten Polizeibeamte, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Test ergab mehr als 1,2 Promille. Die Frau musste daraufhin in Begleitung der Beamten ins Krankenhaus zu Blutentnahme. Zudem wurde der Frau der Führerschein abgenommen.

Bad Friedrichshall-Hagenbach: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende einen Pkw in Bad Friedrichshall-Hagenbach. Die Täter begaben sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, zu dem im Wacholderweg abgestellten Seat und verkratzten den kompletten Wagen. Hierbei verschonten die Randalierer nicht mal das Fahrzeugdach. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Lauffen am Neckar: Auffahrunfall

Am Montagnachmittag verursachte eine 21-Jährige einen Unfall in Lauffen am Neckar, bei dem eine Person verletzt wurde. Die Frau war gegen 13 Uhr mit ihrem VW Caddy auf der Bahnhofstraße unterwegs. Dabei übersah sie scheinbar den verkehrsbedingt haltenden VW Golf eines 46-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall entstand Sachschaden in Höhe von mindesten 2.000 Euro. Zudem wurde der VW-Fahrer leicht verletzt.

Heilbronn: Unfallverursacher weitergefahren

Eine Fußgängerin wurde am Sonntagnachmittag von einem Lkw angefahren und verletzt. Gegen 13 Uhr war die 30-Jährige zu Fuß in der Neckarsulmer Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein Unbekannter mit seinem Lkw ebenfalls die Straße. Hierbei touchierte der rechte Außenspiegel des Lasters den Kopf der Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau verletzt. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden.

Heilbronn: Schlägerei auf dem Marktplatz

Die Polizei und der Rettungsdienst rückten am Montagabend zu einem Einsatz, bei dem mehrere Personen sich prügelten, auf dem Marktplatz in Heilbronn aus. Gegen 18.15 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern im Alter von 40 bis 50 Jahren. Einer der Kontrahenten wurde von mindestens zwei Personen unvermittelt angegriffen. Hierbei wurde der 48-jähriger Mann von mindesten einer bisher unbekannten Person festgehalten während ein 41-Jähriger auf diesen einschlug. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren lediglich der Geschädigte und der Schläger vor Ort. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme griff der 41-Jährige einen Polizeibeamten an und beleidigte die Einsatzkräfte. Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu wenden.

Heilbronn: Einbruch in Bürgeramt - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt in das Bürgeramt in Heilbronn. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten dadurch in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher die Arbeitsplätze der Mitarbeiter und entwendeten von dort Bargeld. Anschließend kletterten sie vermutlich wieder über das Fenster ins Freie. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 1042500, zu melden.

Eppingen-Kleingartach: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigte zwischen Samstagabend und Montagmorgen drei in Kleingartach geparkte Fahrzeugen. Die Täter zerstachen im Zeitraum von 17 Uhr bis 7.30 Uhr an den in der Silcherstraße abgestellten Autos jeweils zwei Reifen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Eppingen: Bagger gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten am vergangenen Wochenende einen Bagger von einer Baustelle in Eppingen. Die Täter begaben sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, zu der Baustelle in der Heilbronner Straße. Hier entfernten sie erst zwei Elemente des Bauzauns, brachen das Führerhaus der Baumaschine auf und fuhren dann los. Auf der Straße wurde der 1,8 Tonnen schwere Bagger vermutlich auf einen Lkw aufgeladen. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Obersulm / Löwenstein: Autos beschädigte - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge in Bereich Obersulm und Löwenstein. In der Löwensteiner Straße in Obersulm schlitzten die Täter die Reifen an fünf Autos auf. An weiteren vier Autos wurden ebenfalls die Reifen zerstochen und an einem anderen der Lack zerkratzt. Diese waren in der Reisacher Straße in Löwenstein geparkt. Der Tatzeitraum kann auf Freitag, 23 Uhr, bis Samstag 3.30 Uhr, eingegrenzt werden. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen der Taten werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Obersulm, Telefon 07130 7077, aufzunehmen.

