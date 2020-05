Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht - Rheinfelden

Freiburg (ots)

Am 30.04.2020, gegen 22:00 Uhr, wurde eine männliche Person in der Müßmattsraße in Rheinfelden von mehreren Tätern angegriffen. Die Person erlitt hierdurch Verletzungen, die eine medizinische Behandlung erforderten. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter mit zwei Pkw.

Wer kann Angaben zu den Tätern, der Tathandlung bzw. den Fahrzeugen machen? Zeugen werden gebeten sich unter folgender Nummer beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden: 07623 74040.

