Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Aufgefahren und leicht verletzt

Baden-Baden (ots)

Ein Unfall hat am Donnerstag in Baden-Baden auf der Ausfahrt der B3 zu einem Sachschaden von etwa 7.000 Euro geführt. Gegen 17 Uhr wollte eine 42-jährige Renault-Fahrerin von der K 9608 kommend an der Einmündung nach rechts in Fahrtrichtung Bühl weiterfahren. Verkehrsbedingt musste sie ihr Auto bis zum Stillstand abbremsen, was ein hinter ihr fahrender 66-jähriger Skoda-Fahrer vermutlich zu spät erkannte und auffuhr. Bei dem Aufprall verletzte sich die Frau leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell