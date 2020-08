Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Aufgefahren und abgehauen

Lippe (ots)

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall vor der Lichtzeichenanlage Bahnhofstraße / Herforder Straße. Ein 41jähriger BMW-Fahrer aus Herford hielt mit seinem Pkw vor der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an. Der nachfolgende Fahrer eines älteren blauen VW Golf erkannte dies augenscheinlich zu spät und fuhr auf den BMW auf. Anschließend setzte er mit seinem Golf zurück und flüchtete über den Hellweg und Gröchteweg in Richtung Herford. Der 41-jährige BMW-Fahrer und seine gleichtaltrige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Dank aufmerksamer Zeugen, welche umgehend mit ihren Handys Fotos fertigten, und vorgefundener Fahrzeugteile vom flüchtigen VW Golf laufen die Ermittlungen vielversprechend. Weitere Hinweise nehmen die Polizeiwache und das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222-98180 entgegen.

