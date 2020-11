Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrgäste griffen Taxifahrer an

OsnabrückOsnabrück (ots)

Ein 45 Jahre alter Taxifahrer wurde am Samstagabend von zwei Fahrgästen angegriffen. Die beiden alkoholisierten 39 und 41 Jahre alten Männer bestellten das Fahrzeug in den Stadtteil Sonnenhügel, nahmen dort auf der Rücksitzbank Platz und baten den Taxifahrer zur Pagenstecherstraße zu fahren. Während der Fahrt griff der 39-Jährige den Taxifahrer plötzlich von hinten an, schlug ihm gegen den Kopf und fasste nach dem Schalthebel, während sein Begleiter das Mobiltelefon und die Zigaretten des 45-Jährigen an sich nehmen wollte. Der Taxifahrer stoppte sein Auto und es gelang ihm, dem Täter das Handy wieder abzunehmen. Eine Zeugin, die ebenfalls mit dem Taxi unterwegs war, wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei. Die beiden Täter flüchteten, konnten jedoch durch die Beamten in unmittelbarer Nähe entdeckt werden. Die Polizisten nahmen die Männer vorläufig fest und brachten sie zur Wache. Den beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige entlassen. Sein Mittäter wurde aufgrund einer Verletzung medizinisch versorgt und weigerte sich anschließend das Krankenhaus zu verlassen. Stattdessen griff er die Beamten an und verbrachte schließlich die Nacht im Polizeigewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell