Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Lebensbaumhecke in Brand geraten

WallenhorstWallenhorst (ots)

An der Ecke Pyer Kirchweg/Hans-Böckler-Straße geriet am frühen Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache eine Lebensbaumhecke in Brand. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 01.55 Uhr Rauchgeruch und stellte bei einer Nachschau fest, dass die Hecke in Flammen stand. Sie alarmierte die Feuerwehr und die Polizei und weckte die Bewohner des Mehrparteienhauses. Die 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wallenhorst löschten den Brand, bei dem nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Die Polizei in Bramsche hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05461/915300 zu melden.

