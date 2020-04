Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Radfahrer greift Zugbegleiter an

Wächtersbach/Main-Kinzig-Kreis (ots)

Im Bahnhof Wächtersbach wurde am Dienstag gegen 14 Uhr der Zugbegleiter einer Regionalbahn von einem Fahrradfahrer tätlich angegriffen und auf das Übelste beleidigt. Nachdem der noch unbekannte Radfahrer über den Bahnsteig fuhr, hielt ihn der Zugbegleiter an und wollte ihm eigentlich nur erklären, dass Radfahren auf dem Bahnsteig nicht erlaubt sei und zudem auch noch gefährlich ist. Dies quittierte der Radfahrer allerdings sofort mit wüsten Beschimpfungen und nicht druckreifen Beleidigungen. Als er dem Zugbegleiter dann auch noch an den Hals griff, konnte der ihn letztlich zur Seite stoßen. Danach flüchtete der Mann über den Bahnsteig aus dem Bahnhofsbereich. Der Zugbegleiter, der durch den Griff an den Hals nur leicht verletzt wurde, meldete den Zwischenfall nach seiner Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof bei der Bundespolizei. Dort wurde gegen den noch unbekannten Radfahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Reisende die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden geben sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

