Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

OstercappelnOstercappeln (ots)

Ein 47-Jähriger befuhr am Sonntagnachmittag mit einem Pedelec den Radweg der Venner Straße in Richtung Schwagstorf. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er gegen 14.10 Uhr von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und stürzte anschließend auf den Radweg. Der Pedelec-Fahrer zog sich nach ersten Informationen schwere Verletzungen zu, eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Der 47-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell