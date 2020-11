Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - 47-Jähriger bei Streitigkeiten mit Messer verletzt

GlandorfGlandorf (ots)

In einer Arbeiterunterkunft an der Lessingstraße kam es am Samstagnachmittag (gegen 17.20 Uhr) zu Streitigkeiten unter einigen alkoholisierten Bewohnern. Dabei wurde ein 47-Jähriger mit einem Messer attackiert und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Beamten nahm drei tatverdächtige Männer im Alter von 18, 22 und 24 Jahren vorläufig fest. Die Ermittlungen der Polizei Georgsmarienhütte dauern an.

