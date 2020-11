Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Technischer Defekt löst Feuer aus

Bad EssenBad Essen (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizei und die Feuerwehr zu einem Brand in Harpenfeld gerufen. Der Eigentümer eines Wohnhauses an der Langen Straße bemerkte gegen 18.55 Uhr ein Feuer im Wohnzimmer und versuchte vergeblich die Flammen zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung begab er sich schließlich nach draußen und informierte einen Nachbarn, der die Polizei und die Feuerwehr alarmierte. Die ca. 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Essen, mit einem Drehleiterfahrzeug, Harpenfeld und Lockhausen löschten den Brand. Der 67-jährige Hauseigentümer zog sich bei dem Löschversuch leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt an einem Laptop brandursächlich gewesen sein. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

