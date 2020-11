Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus

OsnabrückOsnabrück (ots)

Ein Mehrparteienhaus an der Ecke Am Kirchenkamp/Ernst-Sievers-Straße geriet am Freitag ins Visier von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich zwischen 07.30 und 15 Uhr Zutritt zum Inneren des Hauses und versuchten anschließend im Obergeschoss eine Wohnungstür aufzuhebeln. Der oder die Täter scheiterten jedoch an der massiven Tür und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

