Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike gestohlen

OsnabrückOsnabrück (ots)

Unbekannte erbeuteten am Freitagmittag in der Straße Kamp ein E-Bike der Marke Focus. Der Eigentümer des mattgrauen Trekkingrades hatte dieses gegen 11.45 Uhr gegenüber der dortigen Bibliothek an ein Gitter angeschlossen. Als er 15 Minuten später zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das Fahrrad gestohlen hatten. Bei dem Diebesgut handelt es sich um das Modell Aventura mit einem 52cm-Rahmen. An dem E-Bike befand sich eine neonorangefarbene Fahrradtasche. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Trekkingrades erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell