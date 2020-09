Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Geparktes Auto gestreift (28.09.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Eine Unachtsamkeit führte gestern gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schweizer Straße. Ein 49-jähriger kam mit einem Renault zu weit nach rechts und streifte einen ordnungsgemäß geparkten Fiat. Hierdurch kam es zu einem Streifschaden an beiden Autos in Höhe von rund 7.500 Euro. Verletzte gab es nicht.

