Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Industriegebiet) Radfahrer nimmt Autofahrerin die Vorfahrt und stürzt (28.09.2020)

Konstanz-Industriegebiet (ots)

Schwer verletzt wurde ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer am Montag gegen 14.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Carl-Benz-Straße / Robert-Bosch-Straße. Der von der Robert-Bosch-Straße kommende Senior bog in die Carl-Benz-Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 91-jährigen Renault-Fahrerin, die auf der Carl-Benz-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Radfahrer prallte gegen das Auto und stürzte zu Boden. Das Hinterrad des Pedelec wurde vom Pkw überrollt. Der Mann trug keinen Helm und zog sich eine Kopfverletzung zu. Vom Rettungsdienst wurde der 83-jährige nach notärztlicher Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

