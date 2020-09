Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Autofahrer übersieht Radfahrer (28.09.2020)

Singen (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 33-jähriger Radfahrer am Montagabend gegen 19.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Worblinger Straße / Industriestraße. Ein 49-jähriger Autofahrer fuhr die Worblinger Straße stadteinwärts und wollte an der Kreuzung der Worblinger Straße folgen, also links abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, auf dem Radstreifen fahrenden 33-Jährigen, der ohne Licht, ohne Helm und mit dunkler Bekleidung unterwegs war, und kollidierte mit diesem. Der Mountainbike-Fahrer stürzte über den Lenker auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

