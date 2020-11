Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Aufmerksamer Zeuge verhindert Automatenaufbruch

BelmBelm (ots)

Am frühen Freitagmorgen konnte die Polizei dank eines aufmerksamen Zeugen zwei junge Männer festnehmen, die an der Ecke Poststraße/Konrad-Adenauer-Straße einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollten. Der 69-Jährige hörte gegen 00.15 Uhr verdächtige Geräusche und stellte bei einer Nachschau zwei 18-Jährige fest, die sich mit einer Flex an dem Automaten zu schaffen machten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, woraufhin die beiden Täter flüchteten. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten die beiden Belmer festnehmen. Sie wurden zur Wache gebracht und nach den polizeilichen Maßnahmen in Freiheit entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell