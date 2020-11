Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 21-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

OsnabrückOsnabrück (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr am Donnerstagabend mit einem Citroen die Klöcknerstraße in Richtung stadtauswärts. In einer Kurve verlor er gegen 18.45 Uhr die Kontrolle über sein Auto und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der 21-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu, sein 15 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

