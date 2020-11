Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Unbekannter entblößt sich in der Kolpingstraße

HasbergenHasbergen (ots)

In der Kolpingstraße zeigte sich ein Unbekannter am Mittwochmittag in schamverletzender Weise zwei Frauen. Die beiden Frauen wurden zwischen 13.30 und 13.45 Uhr auf den etwa 65 bis 70 Jahre alten Mann aufmerksam und alarmierten die Polizei. Der Mann wurde als ca. 1,75m groß beschrieben, hatte graue, kurze Haare und trug eine dunkelgrüne "Bomberjacke" mit orangefarbenen Applikationen. Hinweise zu der Tat oder dem Täter erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

