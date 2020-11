Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Unfallflucht am Thieplatz- heller Opel gesucht

Bad LaerBad Laer (ots)

Die Polizei sucht nach einem hellen Auto der Marke Opel, dessen etwa 75 Jahre alter Fahrer am Mittwochvormittag am Thieplatz eine Unfallflucht begangen hat. Ein Zeuge hatte gegen 10.45 Uhr gesehen, wie der Unbekannte mit seinem Wagen im Bereich der Apotheke beim Ausparken erst gegen einen Bauzaun und dann gegen einen geparkten Ford Kuga gefahren ist. Der Senior setzte danach seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Dissen. Telefon: 05421/921390.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell