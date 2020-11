Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21./22.11.2020, wurde in ein Wohnhaus in der Lörracher Straße in Brombach eingebrochen. Hier wurde die Eingangstür aufgehebelt und anschließend das Haus durchsucht. Es wurde etwas Bargeld entwendet. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch und Samstagmittag, 18.-21.11.2020, im Steinenweg. Nach dem Aufhebeln einer Terrassentür wurde das Haus durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zu beiden Einbrüchen sucht die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, Zeugen. Hinweise auch per Mail an loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 / 176 - 351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell