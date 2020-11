Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell i.W.: Waldarbeiter verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Im Bereich der Möhrenstraße kam es am Samstag, 21.11.2020, gegen 12 Uhr, zu einem Arbeitsunfall im Wald. Beim Zersägen eines bereits gefällten Baumes, der jedoch unter Spannung stand, wurde ein größerer Ast gegen den Waldarbeiter geschleudert und verletzte diesen in unwegsamem Gelände erheblich. Mit Hilfe der Bergwacht und der Feuerwehr konnte der Mann geborgen und an den Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

