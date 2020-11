Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Beschädigte Fahrertüre- Unfallverursacher gesucht!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstag, den 21.11.2020, wurde im Zeitraum von 18:30 Uhr- 21:30 Uhr die linke Fahrertüre eines in WT- Waldshut parkierten Pkw (Marke BMW) beschädigt. Dieser war vor dem Ladengeschäft in der Waldtotstraße parkiert. Möglicherweise wurde der Pkw während eines Rangiervorganges beschädigt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen (Tel. 07751- 83160) bittet Zeugen, sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Fabienne Mohr

Telefon: 07741- 8316-202

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell