POL-FR: Schopfheim: Verdacht der Jagdwilderei - Zeugensuche

Wegen des Verdachts der Jagdwilderei ermittelt die Polizei Schopfheim. Im Bereich des Schluckackerwegs in Wiechs wurde am Sonntag, 22.11.2020, gegen 12 Uhr, durch Passanten ein erschossenes Reh gefunden. Ein Zusammenhang mit der am 21.11.2020 durchgeführten Dinkelbergjagd wird nach Angaben der Jagdpächter ausgeschlossen. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

