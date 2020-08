Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200817.4 Meldorf: Fahrzeug brennt aus

Meldorf (ots)

In der Nacht zu heute ist ein Fahrzeug in Meldorf vermutlich einer Brandstiftung zum Opfer gefallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können.

Gegen 01.00 Uhr ging in der Sackgasse der Bismarckstraße ein Ford Focus in Flammen auf. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte der ältere Wagen komplett aus, die Schadenshöhe dürfte bei etwa 1.500 Euro liegen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen halten die Ermittler der Heider Kripo eine Brandstiftung für nicht ausgeschlossen und bitten daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0481 / 940.

Merle Neufeld

