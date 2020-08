Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200817.3 Itzehoe: Ruhestörer landen im Polizeigewahrsam

Itzehoe (ots)

Weil zwei Männer sich in der Nacht zum Samstag beharrlich den Ansagen der Polizei widersetzt haben, landeten sie schließlich im Polizeigewahrsam. Aufgefallen waren die Männer mehrfach wegen ruhestörenden Lärms, ausgehend von einer Party in ihrem Zuhause.

In der Straße Bornbusch fand die gesamte Nacht über eine Feier mit lauter Musik und Gegröle statt. Beschwerden von Anwohnern ignorierten die beiden Gastgeber und die Gäste, ebenso die mehrfachen Ermahnungen der Polizei inklusive der Sicherstellung einer Musikbox. Auch eine Androhung der Gewahrsamnahme der Betroffenen führte um 06.45 Uhr zu keiner Herstellung der Ruhe, so dass sich kurz nach 07.00 Uhr mehrere Streifen in Richtung Bornbusch begaben, um die Party endgültig zu beenden. Die Einsatzkräfte nahmen die zwei alkoholisierten Wohnungsinhaber, Brüder im Alter von 22 und 26 Jahren, in Gewahrsam, die übrigen Personen verließen die Örtlichkeit. Ein Richter ordnete den Verbleib der Itzehoer zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in der Zelle bis 14.00 Uhr an.

Insgesamt ein teures Unterfangen, denn neben dem Bußgeld erwartet die Brüder nun eine Rechnung über den Einsatz eines Arztes, der eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bezüglich des Aufenthalts in der Zelle fertigte. Inwieweit der polizeiliche Einsatz in Rechnung gestellt werden kann, bleibt zu prüfen.

Merle Neufeld

