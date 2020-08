Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200817.1 Tellingstedt: Trunkenheitsfahrt

Tellingstedt (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen, ist es der Polizei am Samstagabend gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines jungen Mannes in Dithmarschen aufzudecken. Der Beschuldigte musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Kurz nach 19.00 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei, der von einer männlichen Person berichtete, die gerade von einer Wohnanschrift in Tellingstedt mit einem Audi abgefahren sei und zuvor einigen Alkohol konsumiert hätte. Den verdächtigen Wagen fand eine Streife schließlich an der Halteranschrift auf, der Motor war noch warm. Der junge Mann, der gefahren sein sollte, stritt dies wenig glaubhaft ab - ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,41 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 22-Jährigen an und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell