Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht vom Parkplatz; Einbrüche in Jagdhütte

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rauschenberg - Unfallflucht vom Parkplatz

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, 20. Juni, zwischen 06 und 12 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße ereignete. Der betroffene braune VW Passat mit Marburger Kennzeichen stand vorwärts in einer der Parkboxen. Auf der kompletten Beifahrerseite entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt mindestens 1200 Euro. Weder ein Unfallhergang noch der Schadensverursacher stehen fest. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Elnhausen - Einbrüche in Jagdhütte

Nach nunmehr zwei vollendeten und offenbar vorangegangenen versuchten Einbrüchen erstattete der Besitzer der Jagdhütte zwischen Elnhausen und Caldern Strafanzeigen. Tatzeiten waren die Nächte auf Dienstag, 26. Mai und auf Samstag, 13. Juni. Im Mai stahlen der oder die Täter nach dem Aufbrechen zweier Schlösser eine hellbraune Plastikwerkzeugkiste mit diversem alten Werkzeug und einen 20-Liter fassenden olivgrünen "US-Army-Benzinkanister" aus Stahl. In dem Kanister waren noch ca. 15 Liter Kraftstoff. Im Juni stahlen sie Zubehör zur Solaranlage im Wert von etwa 2800 Euro. Es fehlen ein Accurat Traction T 200 Akku, ein Laderegler und ein Akkuwächter. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell