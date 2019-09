Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Handykäufer wird geschlagen und beraubt

Bretten (ots)

Eigentlich wollte ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Karlsruhe nur von einem gleichaltrigen Bekannten ein Handy kaufen. Hierfür hatte man sich für Freitagabend um 18:00 Uhr auf dem Kirchplatz in Bretten-Ruit verabredet. Der Verkäufer kam in Begleitung zweier weiterer Männer. Einer der Begleiter forderte den 19-Jährigen unmittelbar auf, das Bargeld für das zu verkaufende Handy - 400 Euro - direkt herauszugeben. Als der Käufer zuerst das Handy sehen wollte, kam es zum Streit, der Verkäufer und seine Begleiter brachten den 19-Jährigen zu Boden und schlugen auf ihn ein. Dem Geschädigten fiel sein eigenes Handy aus der Hand - einer der Täter nahm es an sich. Die Männer entrissen dem Geschädigten auch seine Kopfhörerbox, in der sich die 400 Euro Bargeld befanden. Die Täter ließen den verletzen Geschädigten zurück und entfernten sich schließlich mit einem silberfarbenen Pkw in Richtung der B 294. Der 19-Jährige konnte die Begleiter seines Bekannten wie folgt beschreiben:

1. männl. Person, ca. 20 Jahre, ca. 175 cm, kräftige Statur, asiatisches Aussehen, dunkle Haare, trug ein schwarzes T-Shirt und hatte eine Gucci-Umhängetasche dabei

2. männl. Person, ca. 20 Jahre, ca. 180 cm, normale Statur, schwarze Haare - seitlich kurz, oben länger, trug ein graues Langarm-Shirt und eine helle Jeans

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0721-666-5555.

