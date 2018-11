POL-NB: Brand einer massiven Scheune in 17348 Hinrichshagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots) - Gegen 14:00 Uhr bemerkten Hauseinwohner,dass auf ihrem Grundstück im Grauenhagener Damm die Scheune brennt.Das Feuer griff schnell auf das ca. 8 x 6 m große Gebäude über und zerstörte einen Großteil der Scheune.In der Scheune befand sich Stroh.Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen und Tiere im Anwesen.Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Schweißarbeiten am Dach ursächlich für den Brand. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Woldegk, Hinrichshagen, Bredenfelde, Rehberg und Friedland im Einsatz. Während der Löscharbeiten musste die B198 zeitweise voll gesperrt werden.

