POL-NB: Einbrüche in Bungalows am Kummerower See (Landkreis Mecklenburgische- Seenplatte)

PHR Demmin (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Bungalowsiedlung "Am See"in 17111 Meesinger am Kummerower See gewaltsam Zutritt in sechs Bungalows sowie drei Garagen. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen dem 08.11.2018 und dem 10.11.2018.Zumeist wurden die Rollos und Fenster, aber auch Türen beschädigt.Offensichtlich waren die Täter auf der Suche nach Bargeld oder Wertsachen. So warfen sie in einem Bungalow die Möbel um und durchsuchten die Schränke. Bekannt ist bisher nur, dass Gegenstände, wie ein Flachbildschirm, ein Rasenmäher, eine Motorsense, ein Kompressor, eine Heckenschere sowie Angelausrüstungen im Gesamtwert von ca.1.000 Euro entwendet wurden. Ob die Einbrecher weiterhin fündig wurden, bleibt im Zuge der Kontaktaufnahme mit den Geschädigten noch zu klären. Die Sachschäden werden auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

