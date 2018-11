POL-NB: Diebstahl von Zaunfeldern vom Friedhof in 17419 Garz (Insel Usedom)

PR Heringsdorf (ots) - In der Zeit vom 03.11.2018,10:00 Uhr bis zum 10.11.2018,09:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter vom Gelände des Friedhofes in der Friedensstraße in Garz neun schmiedeeiserne Zaunfelder von einer Grabstelle und der dortigen Kompostanlage entwendet. Die Zaunfelder haben jeweils eine Größe von 1 m x 1 m. Der Schaden beträgt ca. 2.250 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, richtet diese bitte an die Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378/279- 224.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

