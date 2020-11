Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall am Elzdamm - Führerschein beschlagnahmt

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 21.11.2020, gegen 02.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an den Elzdamm in Emmendingen gerufen.

Ein 36-jähriger Audi-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug den Elzdamm in nördliche Richtung. Kurz vor der Einmündung beim Autohaus Märtin, kam er mit seinem Fahrzeug nach links über die Gegenfahrbahn, krachte über den Bordstein auf den Grünstreifen, durchfuhr dort das befindliche Baumgebüsch und kollidierte im Anschluss im Einmündungsbereich mit der Ampelanlage.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Da er eine Atemalkoholkonzentration von über 1 Promille aufwies, wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

